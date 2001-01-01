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Тайный план

Тайный план (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Hidden Agenda
Боевики90 мин18+

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Сюжет

На охоту за подопечными Прайса -знаменитого эксперта системы сокрытия заклятых врагов мафии и «засвеченных» агентов спецслужб - вышел снайпер по прозвищу Чистильщик. У Прайса и его гениальной команды есть считанные дни для того, чтобы спасти всех тех, кому они подарили новую жизнь.

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Информация

Страна
Великобритания, Канада
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb