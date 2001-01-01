Тайный план (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

На охоту за подопечными Прайса -знаменитого эксперта системы сокрытия заклятых врагов мафии и «засвеченных» агентов спецслужб - вышел снайпер по прозвищу Чистильщик. У Прайса и его гениальной команды есть считанные дни для того, чтобы спасти всех тех, кому они подарили новую жизнь.





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