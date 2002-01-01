Тайный брат (фильм, 2002) смотреть онлайн
6.92002, Undercover Brother
Боевики, Комедии82 мин18+
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Сюжет
Он — суперагент, живущий стилем Диско. Он живет и борется со злом по своим правилам — что-то заимствовав из фильмов про Брюса Ли, что-то из 60х годов… Только он может справиться с суперзлодеями, разработавшими новое вещество, способное превратить население земли в тупоголовых зомби.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МДРежиссёр
Малкольм
Д. Ли
- Актёр
Эдди
Гриффин
- ККАктёр
Крис
Кэттэн
- ДРАктриса
Дениз
Ричардс
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- ДШАктёр
Дэйв
Шаппелл
- ЧМАктёр
Чи
МакБрайд
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- ГЭАктёр
Гари
Энтони Уильямс
- БДАктёр
Билли
Ди Уильямс
- ДНАктёр
Джек
Ноузуорти
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- Сценарист
Джон
Ридли
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- МДПродюсер
Майкл
Дженкинсон
- ДЛПродюсер
Дэймон
Ли
- ГМПродюсер
Грег
МакКэй
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- ТПОператор
Том
Пристли мл.
- СККомпозитор
Стэнли
Кларк