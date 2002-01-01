Тайный брат
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Тайный брат

Тайный брат (фильм, 2002) смотреть онлайн

6.92002, Undercover Brother
Боевики, Комедии82 мин18+

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Сюжет

Он — суперагент, живущий стилем Диско. Он живет и борется со злом по своим правилам — что-то заимствовав из фильмов про Брюса Ли, что-то из 60х годов… Только он может справиться с суперзлодеями, разработавшими новое вещество, способное превратить население земли в тупоголовых зомби.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайный брат»

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