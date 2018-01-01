Wink
Фильмы
Танцы на крыше
Актёры и съёмочная группа фильма «Танцы на крыше»

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцы на крыше»

Режиссёры

Виктор Волков

Режиссёр

Актёры

Григорий Катаев

АктёрВиктор
Александр Фатюшин

Актёр
Валентина Шендрикова

Актриса
Игорь Ясулович

Актёр
Илья Клименков

Актёр
Александра Колкунова

Актриса
Елена Ревзина

Актриса
Юрий Чернов

Актёр
Виктор Иванов

Актёр
Дмитрий Кузьмин

Актёр

Сценаристы

Аркадий Красильщиков

Сценарист

Монтажёры

Людмила Дроздова

Монтажёр

Операторы

Александр Мачильский

Оператор

Композиторы

Владимир Давыденко

Композитор