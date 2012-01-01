Танец Дели
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Танец Дели

Танец Дели (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.52012, Танец Дели
Драмы84 мин18+

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Сюжет

«Танец Дели» – это семь короткометражных фильмов о знаменитой танцовщице, придумавшей потрясающий танец, который она назвала «Танец Дели». Это семь самостоятельных историй о любви, смерти и танце. Их действия происходят в одном и том же месте, в городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть своих близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb