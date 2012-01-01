Танец Дели (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.52012, Танец Дели
Драмы84 мин18+
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Сюжет
«Танец Дели» – это семь короткометражных фильмов о знаменитой танцовщице, придумавшей потрясающий танец, который она назвала «Танец Дели». Это семь самостоятельных историй о любви, смерти и танце. Их действия происходят в одном и том же месте, в городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть своих близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИВРежиссёр
Иван
Вырыпаев
- КГАктриса
Каролина
Грушка
- Актриса
Ксения
Кутепова
- АМАктриса
Арина
Маракулина
- ИСАктриса
Инна
Сухорецкая
- Актёр
Игорь
Гордин
- ИВСценарист
Иван
Вырыпаев
- АРПродюсер
Анастасия
Рагозина
- ВКПродюсер
Виолетта
Кречетова
- КППродюсер
Константин
Панфилов
- МБМонтажёр
Мариус
Блинтрубас
- АНОператор
Андрей
Найденов
- АСКомпозитор
Андрей
Самсонов
- БГКомпозитор
Борис
Гребенщиков