Танец Дели (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

«Танец Дели» – это семь короткометражных фильмов о знаменитой танцовщице, придумавшей потрясающий танец, который она назвала «Танец Дели». Это семь самостоятельных историй о любви, смерти и танце. Их действия происходят в одном и том же месте, в городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть своих близких и пытаются найти гармонию, покой и любовь.



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