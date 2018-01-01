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Фильмы
Тамерлан
Актёры и съёмочная группа фильма «Тамерлан»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тамерлан»

Режиссёры

Джейкоб Шварц

Джейкоб Шварц

Jacob Schwarz
Режиссёр

Актёры

Махеш Джаду

Махеш Джаду

Mahesh Jadu
Актёр
Юлдуз Раджабова

Юлдуз Раджабова

Yulduz Rajabova
Актриса
Санжар Мади

Санжар Мади

Sanzhar Madi
Актёр
Пол Марлон

Пол Марлон

Paul Marlon
Актёр
Юмит Ульген

Юмит Ульген

Umit Ulgen
Актёр
Азиз Бейшеналиев

Азиз Бейшеналиев

Актёр
Жандос Айбасов

Жандос Айбасов

Актёр
Маруф Атаджанов

Маруф Атаджанов

Maruf Otajonov
Актёр
Асан Мажит

Асан Мажит

Asan Mazhit
Актёр
Еркебулан Дайыров

Еркебулан Дайыров

Yerkebulan Daiyrov
Актёр

Сценаристы

Кристиан Мортенсен

Кристиан Мортенсен

Christian Mortensen
Сценарист
Мэттью Грин

Мэттью Грин

Matthew Greene
Сценарист
Джейкоб Шварц

Джейкоб Шварц

Jacob Schwarz
Сценарист

Продюсеры

Кэтрин Крапо Шварц

Кэтрин Крапо Шварц

Kathryn Crapo Schwarz
Продюсер
Бехруз Хамзаев

Бехруз Хамзаев

Bekruz Hamzaev
Продюсер
Мэттью Симерс

Мэттью Симерс

Matthew Siemers
Продюсер

Композиторы

Джонатан Кит

Джонатан Кит

Jonathan Keith
Композитор