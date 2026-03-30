Фильм Тамерлан

К 1360 году Великий шёлковый путь — жизненно важная артерия торговли между Востоком и Западом — погрузился в хаос: некогда процветающие города лежали в руинах после распада Монгольской империи.

В этом смятении жизнь Тимура рушится под ударами предательства, потерь и тяжёлой раны. Лишённый всего, что было ему дорого, включая любовь всей жизни, он обращает свой опыт страданий в оружие: перехитрив врагов, свергая коррумпированного правителя и возвращая себе лидерство. Но его восхождение имеет высокую цену, испытывая пределы его воли и решимости, пока он перестраивает регион с помощью хитроумной стратегии и несокрушимой силы духа.

