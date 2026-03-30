Фильм Тамерлан
2026, Rise of the Conqueror
Боевик, Приключения18+
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О фильме
К 1360 году Великий шёлковый путь — жизненно важная артерия торговли между Востоком и Западом — погрузился в хаос: некогда процветающие города лежали в руинах после распада Монгольской империи.
В этом смятении жизнь Тимура рушится под ударами предательства, потерь и тяжёлой раны. Лишённый всего, что было ему дорого, включая любовь всей жизни, он обращает свой опыт страданий в оружие: перехитрив врагов, свергая коррумпированного правителя и возвращая себе лидерство. Но его восхождение имеет высокую цену, испытывая пределы его воли и решимости, пока он перестраивает регион с помощью хитроумной стратегии и несокрушимой силы духа.
СтранаСША, Узбекистан, Казахстан
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ДШРежиссёр
Джейкоб
Шварц
- МДАктёр
Махеш
Джаду
- ЮРАктриса
Юлдуз
Раджабова
- Актёр
Санжар
Мади
- ПМАктёр
Пол
Марлон
- ЮУАктёр
Юмит
Ульген
- АБАктёр
Азиз
Бейшеналиев
- ЖААктёр
Жандос
Айбасов
- МААктёр
Маруф
Атаджанов
- АМАктёр
Асан
Мажит
- ЕДАктёр
Еркебулан
Дайыров
- КМСценарист
Кристиан
Мортенсен
- МГСценарист
Мэттью
Грин
- ДШСценарист
Джейкоб
Шварц
- ККПродюсер
Кэтрин
Крапо Шварц
- БХПродюсер
Бехруз
Хамзаев
- МСПродюсер
Мэттью
Симерс
- ДККомпозитор
Джонатан
Кит