Такси 4
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Такси 4

Такси 4 (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Taxi 4
Боевики, Комедии87 мин18+

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Сюжет

Преступника N1 транспортируют из Бельгии в Конго через Марсель. Всего несколько часов самый опасный человек в мире, надежно упакованный в скафандр и железную клетку, должен пробыть в полицейском участке комиссара Жибера. Но стеречь преступника доверили Эмильену… Конечно, полицейским Марселя опять не обойтись без помощи Даниеля и его реактивного такси.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такси 4»

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