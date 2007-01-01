Такси 4 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Преступника N1 транспортируют из Бельгии в Конго через Марсель. Всего несколько часов самый опасный человек в мире, надежно упакованный в скафандр и железную клетку, должен пробыть в полицейском участке комиссара Жибера. Но стеречь преступника доверили Эмильену… Конечно, полицейским Марселя опять не обойтись без помощи Даниеля и его реактивного такси.



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