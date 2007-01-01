Такси 4 (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Taxi 4
Боевики, Комедии87 мин18+
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Сюжет
Преступника N1 транспортируют из Бельгии в Конго через Марсель. Всего несколько часов самый опасный человек в мире, надежно упакованный в скафандр и железную клетку, должен пробыть в полицейском участке комиссара Жибера. Но стеречь преступника доверили Эмильену… Конечно, полицейским Марселя опять не обойтись без помощи Даниеля и его реактивного такси.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Жерар
Кравчик
- СНАктёр
Сами
Насери
- Актёр
Фредерик
Дифенталь
- Актёр
Бернар
Фарси
- ЭВАктриса
Эмма
Виклунд
- Актёр
Эдуард
Монтут
- Актёр
Жан-Кристоф
Буве
- ЖКАктёр
Жан-Люк
Кушар
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- МЗАктёр
Морад
Зегвенди
- ДСАктёр
Дрисс
Спиноза
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- ФЛПродюсер
Франк
Лебретон
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ПМОператор
Пьер
Морель
- ТКомпозитор
Тефа