Такой же предатель, как и мы
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Такой же предатель, как и мы

Такой же предатель, как и мы (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.52016, Our Kind of Traitor
Триллер, Криминал103 мин18+

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О фильме

Английская пара, отдыхая в Марокко, заводит знакомство с русским олигархом, отмывающим деньги для преступных группировок, чьи лидеры вот-вот спишут его со счетов. Чтобы спастись, он предлагает разведке Великобритании ценные сведения в обмен на защиту и покровительство.

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такой же предатель, как и мы»