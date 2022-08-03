Такой же предатель, как и мы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Английская пара, отдыхая в Марокко, заводит знакомство с русским олигархом, отмывающим деньги для преступных группировок, чьи лидеры вот-вот спишут его со счетов. Чтобы спастись, он предлагает разведке Великобритании ценные сведения в обмен на защиту и покровительство.

