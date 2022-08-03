Такой же предатель, как и мы (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.52016, Our Kind of Traitor
Триллер, Криминал103 мин18+
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О фильме
Английская пара, отдыхая в Марокко, заводит знакомство с русским олигархом, отмывающим деньги для преступных группировок, чьи лидеры вот-вот спишут его со счетов. Чтобы спастись, он предлагает разведке Великобритании ценные сведения в обмен на защиту и покровительство.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СУРежиссёр
Сюзанна
Уайт
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Наоми
Харрис
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- АфАктриса
Алисия
фон Риттберг
- Актёр
Марк
Гэтисс
- МСАктёр
Марк
Стэнли
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- МОАктёр
Марек
Оравек
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- Продюсер
Саймон
Корнуэлл
- Продюсер
Стивен
Корнуэлл
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос