Сюрприз (фильм, 2015) смотреть онлайн

Эксцентричный мультимиллионер подписывает соглашение о «прекращении» своей жизни. Выбирая гроб для похорон, он знакомится с подписавшей аналогичный договор молодой женщиной. Проблемы возникают после того, как они влюбляются друг в друга и пытаются расторгнуть заключенные контракты…

