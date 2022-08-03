Сюрприз (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, De surprise
Мелодрама, Комедия97 мин18+
О фильме
Эксцентричный мультимиллионер подписывает соглашение о «прекращении» своей жизни. Выбирая гроб для похорон, он знакомится с подписавшей аналогичный договор молодой женщиной. Проблемы возникают после того, как они влюбляются друг в друга и пытаются расторгнуть заключенные контракты…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МвРежиссёр
Майк
ван Дим
- ЙвАктёр
Йерун
ван Конингсбругге
- ГВАктриса
Георгина
Вербаан
- ЯДАктёр
Ян
Деклер
- Актёр
Генри
Гудман
- НЧАктёр
Навид
Чоудри
- ОГАктёр
Оливер
Гатс
- РДАктёр
Ронни
Джатти
- ЭААктриса
Элизабет
Андерсен
- ТБАктриса
Тамар
Баруч
- МвСценарист
Майк
ван Дим
- КвСценарист
Карин
ван Холст Пеллекан
- МвПродюсер
Майк
ван Дим
- ЭВПродюсер
Эльс
Вандеворст
- МБПродюсер
Морган
Буш
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- ББКомпозитор
Брайан
Бирн