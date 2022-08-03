Сюрприз
Wink
Фильмы
Сюрприз

Сюрприз (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, De surprise
Мелодрама, Комедия97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эксцентричный мультимиллионер подписывает соглашение о «прекращении» своей жизни. Выбирая гроб для похорон, он знакомится с подписавшей аналогичный договор молодой женщиной. Проблемы возникают после того, как они влюбляются друг в друга и пытаются расторгнуть заключенные контракты…

Страна
Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сюрприз»