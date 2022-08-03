Свободные люди округа Джонс (фильм, 2016) смотреть онлайн

События разворачиваются во времена Гражданской войны в США. Дезертир из армии конфедератов, южанин Ньютон Найт попадает в лагерь беглых рабов. Герой мотивирует новых знакомых бороться за свои права и возглавляет движение за отмену рабства, а позже – впервые в истории женится на чернокожей.

