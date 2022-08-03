Свободные люди округа Джонс
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Свободные люди округа Джонс

Свободные люди округа Джонс (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.52016, Free State of Jones
Боевик, Биография134 мин18+

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О фильме

События разворачиваются во времена Гражданской войны в США. Дезертир из армии конфедератов, южанин Ньютон Найт попадает в лагерь беглых рабов. Герой мотивирует новых знакомых бороться за свои права и возглавляет движение за отмену рабства, а позже – впервые в истории женится на чернокожей.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свободные люди округа Джонс»