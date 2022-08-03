Свободные люди округа Джонс (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.52016, Free State of Jones
Боевик, Биография134 мин18+
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О фильме
События разворачиваются во времена Гражданской войны в США. Дезертир из армии конфедератов, южанин Ньютон Найт попадает в лагерь беглых рабов. Герой мотивирует новых знакомых бороться за свои права и возглавляет движение за отмену рабства, а позже – впервые в истории женится на чернокожей.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Гэри
Росс
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Махершала
Али
- КРАктриса
Кери
Рассел
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- Актёр
Шон
Бриджерс
- ДЛАктёр
Джейкоб
Лофленд
- ТМАктёр
Томас
Мерфи
- БТАктёр
Билл
Тангради
- БФАктёр
Брайан
Франклин
- Сценарист
Гэри
Росс
- Продюсер
Диана
Альварес
- Продюсер
Орен
Авив
- Продюсер
Робин
Бисселл
- ККХудожник
Крис
Крейн
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- ПММонтажёр
Памела
Мартин
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- НБКомпозитор
Николас
Брителл