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Свин Коза Банан Сверчок. Откуда берутся огурцы

Свин Коза Банан Сверчок. Откуда берутся огурцы (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Pig Goat Banana Cricket
Мультфильм, Приключения22 мин6+

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О фильме

На раскидистых кронах дуба расположен уютный домик, населeнный весьма необычными соседями. Свин, Банан, Сверчок и Козeл живут здесь бок о бок и не смотря на то, что они очень разные, жизнь каждого невероятно насыщена и интересна...

Страна
Южная Корея, США, Мексика
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свин Коза Банан Сверчок. Откуда берутся огурцы»