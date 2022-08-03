Свидетель на свадьбе (фильм, 2005) смотреть онлайн

Олли — писатель-неудачник, имеющий самую посредственную работу для человека своего круга. Казалось бы, его жизнь уже лишена всякого смысла… Но однажды случай меняет все… Раздается неожиданный звонок от друга по колледжу Джеймса с просьбой стать свидетелем на его свадьбе.

