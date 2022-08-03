Свидетель на свадьбе (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Best Man
Мелодрама, Комедия91 мин18+
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О фильме
Олли — писатель-неудачник, имеющий самую посредственную работу для человека своего круга. Казалось бы, его жизнь уже лишена всякого смысла… Но однажды случай меняет все… Раздается неожиданный звонок от друга по колледжу Джеймса с просьбой стать свидетелем на его свадьбе.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- СШРежиссёр
Стефан
Шварц
- СТАктёр
Стюарт
Таунсенд
- Актёр
Сет
Грин
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- СДАктёр
Стив
Джон Шеперд
- КЭАктриса
Кейт
Эшфилд
- ДМАктриса
Джоди
Мэй
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актриса
Анна
Чэнселлор
- РКАктёр
Рэймонд
Култхард
- СРАктёр
Стюарт
Райт
- ЭРСценарист
Эд
Роу
- СШСценарист
Стефан
Шварц
- НППродюсер
Нил
Пеплоу
- КПродюсер
Крис
Оти
- СФПродюсер
Саймон
Фрэнкс
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АКХудожница
Александра
Колфилд
- АСМонтажёр
Алан
Страхан
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер