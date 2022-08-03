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Свидетель на свадьбе

Свидетель на свадьбе (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Best Man
Мелодрама, Комедия91 мин18+

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О фильме

Олли — писатель-неудачник, имеющий самую посредственную работу для человека своего круга. Казалось бы, его жизнь уже лишена всякого смысла… Но однажды случай меняет все… Раздается неожиданный звонок от друга по колледжу Джеймса с просьбой стать свидетелем на его свадьбе.

Страна
США, Великобритания, Германия, Венгрия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свидетель на свадьбе»