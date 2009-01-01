Супруги Морган в бегах (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.32009, Did You Hear About the Morgans?
Драмы, Мелодрамы99 мин18+
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Сюжет
Морганы — типичная современная Нью-Йоркская чета. Они богаты, успешны, циничны и избалованы комфортом большого города. Однако их семейная жизнь может вот-вот закончиться - они на грани развода. Внезапно Морганы становятся случайными очевидцами убийства и теперь вынуждены уехать в небольшой �провинциальный городок по программе защиты свидетелей. Но вместе с потерей привычных городских прелестей жизни они вновь обретают интерес друг к другу…
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Марк
Лоуренс
- Актёр
Хью
Грант
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- НКАктриса
Наталия
Климас
- Актёр
Винченцо
Амато
- Актёр
Джесси
Либман
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актёр
Майкл
Келли
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- ШТАктёр
Шандор
Течи
- КБАктёр
Кевин
Браун
- Сценарист
Марк
Лоуренс
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- Продюсер
Энтони
Катагас
- Продюсер
Райан
Кавана
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро