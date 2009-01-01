Супруги Морган в бегах (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Морганы — типичная современная Нью-Йоркская чета. Они богаты, успешны, циничны и избалованы комфортом большого города. Однако их семейная жизнь может вот-вот закончиться - они на грани развода. Внезапно Морганы становятся случайными очевидцами убийства и теперь вынуждены уехать в небольшой �провинциальный городок по программе защиты свидетелей. Но вместе с потерей привычных городских прелестей жизни они вновь обретают интерес друг к другу…



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