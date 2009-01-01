Супруги Морган в бегах
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Супруги Морган в бегах

Супруги Морган в бегах (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.32009, Did You Hear About the Morgans?
Драмы, Мелодрамы99 мин18+

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Сюжет

Морганы — типичная современная Нью-Йоркская чета. Они богаты, успешны, циничны и избалованы комфортом большого города. Однако их семейная жизнь может вот-вот закончиться - они на грани развода. Внезапно Морганы становятся случайными очевидцами убийства и теперь вынуждены уехать в небольшой провинциальный городок по программе защиты свидетелей. Но вместе с потерей привычных городских прелестей жизни они вновь обретают интерес друг к другу…

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Супруги Морган в бегах»

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