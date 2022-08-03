Суперсемейка (фильм, 2004) смотреть онлайн

Бывших супергероев не бывает. Даже если последние 15 лет прошли в офисной тоске и унынии, Мистер Исключительный готов спасать мир по первому зову. Фантастический боевик «Суперсемейка» — мультфильм Pixar, завоевавший два «Оскара» и любовь миллионов зрителей.



Много лет назад Боб Парр, известный как Мистер Исключительный, спасал мир от злодеев, а людей — от неприятностей. Но после жалоб, присланных недовольными «клиентами», пришлось повесить супергеройский костюм на гвоздь и найти работу «как у всех». А заодно — жениться и обзавестись детьми. Но тоска по прошлому не дает мужчине покоя. И когда поступает тайное задание — обезвредить нового злодея — Боб с азартом берется за него. Впрочем, загадочная миссия перерастает в события куда большего масштаба, и теперь, чтобы победить, суперсемейке придется объединиться и впервые сражаться бок о бок.



Яркая, динамичная, полная доброго юмора история — это не просто мультфильм про героев в плащах, а манифест семейных ценностей. Смотреть «Суперсемейка» стоит всей вашей суперсемейкой: каждый найдет в ее персонажах что-то о себе.

