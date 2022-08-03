Wink
Суперкоманда.

Суперкоманда. (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Metegol
Мультфильм101 мин6+

О фильме

Амадео вынужден сразиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном поле. Но как победить лучшую футбольную команду в мире, если ты умеешь играть только в настольный футбол? Конечно, с большой помощью суперкоманды оживших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! Забей… и выиграй!

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

