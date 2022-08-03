Суперкоманда. (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Metegol
Мультфильм101 мин6+
О фильме
Амадео вынужден сразиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном поле. Но как победить лучшую футбольную команду в мире, если ты умеешь играть только в настольный футбол? Конечно, с большой помощью суперкоманды оживших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! Забей… и выиграй!
СтранаИспания, Аргентина
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- ГААктёр
Гэбриел
Альмирон
- ФЧАктёр
Федерико
Чичери
- ЭСАктёр
Эсекиэль
Сиполс
- ЛФАктриса
Лучана
Фалькон
- ГФАктёр
Горацио
Фонтова
- ФДАктёр
Фабиан
Джианола
- РКАктёр
Роберто
Ким
- ДМАктёр
Давид
Масахник
- ММАктёр
Маркос
Мандсток
- МОАктриса
Мариана
Отенро
- ВГСценарист
Виктор
Глинн
- ЭССценарист
Эдуардо
Сачери
- ХБПродюсер
Хавьер
Бельтрамино
- ХХПродюсер
Хуан
Хосе Кампанелья
- ГФПродюсер
Густаво
Феррада
- Актёр дубляжа
Никита
Пресняков
- Актёр дубляжа
Александр
Соколовский
- ЕИАктриса дубляжа
Екатерина
Иванчикова
- Актёр дубляжа
Павел
Прилучный
- Актёр дубляжа
Макар
Запорожский
- ХХМонтажёр
Хуан
Хосе Кампанелья
- ЭККомпозитор
Эмилио
Каудерер