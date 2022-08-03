Суперкоманда. (фильм, 2013) смотреть онлайн

Амадео вынужден сразиться со своим заклятым врагом Эйсом на спортивном поле. Но как победить лучшую футбольную команду в мире, если ты умеешь играть только в настольный футбол? Конечно, с большой помощью суперкоманды оживших маленьких игроков! Не пасуй перед трудностями! Забей… и выиграй!

