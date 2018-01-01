Суперфлай
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Суперфлай

Суперфлай (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Superfly
Боевики, Триллеры111 мин18+

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Сюжет

Ремейк одноименного культового фильма 1972 года. Действие разворачивается в криминальном районе Атланты, где процветает наркоторговля, бандитизм и проституция. Кокаиновый барон Янгблад Прист мечтает завязать с беззаконием, но напоследок решает провернуть миллионную сделку.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb