Суперфлай (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Superfly
Боевики, Триллеры111 мин18+
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Сюжет
Ремейк одноименного культового фильма 1972 года. Действие разворачивается в криминальном районе Атланты, где процветает наркоторговля, бандитизм и проституция. Кокаиновый барон Янгблад Прист мечтает завязать с беззаконием, но напоследок решает провернуть миллионную сделку.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.2 IMDb