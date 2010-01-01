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Супер

Супер (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Super
Боевики, Комедии92 мин18+

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Сюжет

Главный герой Фрэнк — обычный парень. После того как его жену соблазняет драгдилер, бедняга воображает себя супергероем, а отсутствие суперспособностей успешно компенсирует, вооружившись гаечным ключом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb