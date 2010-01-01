Супер (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Super
Боевики, Комедии92 мин18+
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Сюжет
Главный герой Фрэнк — обычный парень. После того как его жену соблазняет драгдилер, бедняга воображает себя супергероем, а отсутствие суперспособностей успешно компенсирует, вооружившись гаечным ключом.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДГРежиссёр
Джеймс
Ганн
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Лив
Тайлер
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Актёр
Грегг
Генри
- Актёр
Нэйтан
Филлион
- АРАктёр
Андре
Ройо
- ШГАктёр
Шон
Ганн
- СБАктёр
Стефен
Блэкхарт
- ДГСценарист
Джеймс
Ганн
- Продюсер
Миранда
Бэйли
- ТХПродюсер
Тед
Хоуп
- ИЛПродюсер
Иддо
Лэмптон Энокс мл.
- ИИПродюсер
Ирис
Ичишита
- СОператор
Стив
Гейнер
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс