Супер (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой Фрэнк — обычный парень. После того как его жену соблазняет драгдилер, бедняга воображает себя супергероем, а отсутствие суперспособностей успешно компенсирует, вооружившись гаечным ключом.



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