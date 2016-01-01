Супер Брис (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.62016, Brice 3
Боевики, Комедии89 мин12+
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Сюжет
Брис получает звонок с просьбой о помощи от закадычного друга Мариуса. Эксцентричный серфер-блондин мчится на другую сторону мира, чтобы выручить приятеля...
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Информация
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДЮРежиссёр
Джеймс
Ют
- Акт�ёр
Жан
Дюжарден
- ККАктёр
Кловис
Корнийяк
- БСАктёр
Бруно
Саломон
- АЛАктёр
Альбан
Ленуар
- НПАктриса
Ноэль
Перна
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- ЖЛАктёр
Жан-Мишель
Лами
- ИДАктриса
Ида
Дюфур
- СБАктёр
Самюэль
Бенар
- СТАктриса
Стелла
Тротонда
- ЛБСценарист
Лоран
Баффи
- Сценарист
Жан
Дюжарден
- КДСценарист
Кристоф
Дютюрон
- ДЮСценарист
Джеймс
Ют
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- МДПродюсер
Марк
Дюжарден
- СТПродюсер
Серж
Тембр
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кришталь
- БККомпозитор
Бруно
Куле