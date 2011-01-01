Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 (фильм, 2011) смотреть онлайн

«Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 1» — это четвертая часть популярной франшизы о любви между обычной девушкой и вампиром. Экранизация последней книги Стефани Майер из серии «Сумерки».



В фильме рассказывается о свадьбе главных героев — Беллы и Эдварда, их медовом месяце на острове Эсме и об ожидании первенца. Однако беременность Беллы оказывается опасной как для нее самой, так и для ребенка. Но возникает еще одна проблема, и клан Калленов объединяет усилия, чтобы защитить Беллу и ее ребенка от Вольтури.



Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» смещает фокус с романтики на более сложные темы: выбор, семью и трансформацию. Балансируя между интимными моментами и растущим напряжением, драма интригует развитием сюжета и дарит предвкушение кульминации.



