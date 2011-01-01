Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 1» — это четвертая часть популярной франшизы о любви между обычной девушкой и вампиром. Экранизация последней книги Стефани Майер из серии «Сумерки».
В фильме рассказывается о свадьбе главных героев — Беллы и Эдварда, их медовом месяце на острове Эсме и об ожидании первенца. Однако беременность Беллы оказывается опасной как для нее самой, так и для ребенка. Но возникает еще одна проблема, и клан Калленов объединяет усилия, чтобы защитить Беллу и ее ребенка от Вольтури.
Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» смещает фокус с романтики на более сложные темы: выбор, семью и трансформацию. Балансируя между интимными моментами и растущим напряжением, драма интригует развитием сюжета и дарит предвкушение кульминации.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- Актёр
Питер
Фачинелли
- Актриса
Элизабет
Ризер
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- НРАктриса
Никки
Рид
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- МРСценарист
Мелисса
Розенберг
- СМСценарист
Стефани
Майер
- РБПродюсер
Роберто
Баккер
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- РШХудожник
Ричард
Шерман
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл