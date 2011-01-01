Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1
Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1

Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.52011, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1
Фэнтези, Мелодрама112 мин18+

О фильме

«Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 1» — это четвертая часть популярной франшизы о любви между обычной девушкой и вампиром. Экранизация последней книги Стефани Майер из серии «Сумерки».

В фильме рассказывается о свадьбе главных героев — Беллы и Эдварда, их медовом месяце на острове Эсме и об ожидании первенца. Однако беременность Беллы оказывается опасной как для нее самой, так и для ребенка. Но возникает еще одна проблема, и клан Калленов объединяет усилия, чтобы защитить Беллу и ее ребенка от Вольтури.

Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» смещает фокус с романтики на более сложные темы: выбор, семью и трансформацию. Балансируя между интимными моментами и растущим напряжением, драма интригует развитием сюжета и дарит предвкушение кульминации.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1»