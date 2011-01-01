Судный день (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.72011, The Day
Ужасы, Драмы86 мин18+
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Сюжет
После вселенской катастрофы Земля превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандитами, враждующими между собой за еду, странствуют пятеро. Надеясь найти покой, они останавливаются в доме, который легко превращается в ловушку. Сможет ли кто-то выйти живым?
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Информация
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ЭБАктриса
Эшли
Белл
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- ДМАктёр
Доминик
Монахэн
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- ББАктриса
Брианна
Барнс
- БЭАктёр
Брейден
Эдвардс
- Актёр
Майкл
Эклунд
- ШХАктриса
Штеффи
Хагел
- ШМАктёр
Шимон
Мур
- ЛПСценарист
Люк
Пассмор
- ГДПродюсер
Гай
Данелла
- ДАПродюсер
Дуглас
Арниокоски
- ААПродюсер
Антонина
Армато
- Продюсер
Марк
Блукас