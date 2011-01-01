Судный день
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Судный день

Судный день (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.72011, The Day
Ужасы, Драмы86 мин18+

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Сюжет

После вселенской катастрофы Земля превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандитами, враждующими между собой за еду, странствуют пятеро. Надеясь найти покой, они останавливаются в доме, который легко превращается в ловушку. Сможет ли кто-то выйти живым?

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.2 IMDb