Судный день (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

После вселенской катастрофы Земля превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащим бандитами, враждующими между собой за еду, странствуют пятеро. Надеясь найти покой, они останавливаются в доме, который легко превращается в ловушку. Сможет ли кто-то выйти живым?



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