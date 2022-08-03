Студия 54 (фильм, 1998) смотреть онлайн

Узнав из журнала о существовании диско-клуба, где тусуются знаменитости, простой парень из Нью-Джерси Шейн О’Шеа едет в Нью-Йорк. Ангельская внешность становится для парня пропуском в Студию 54, куда его берут официантом. Но кто он — новая звезда заведения или просто игрушка для богачей?

