Студия 54 (фильм, 1998) смотреть онлайн
7.91998, 54
Драма, Музыка96 мин18+
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О фильме
Узнав из журнала о существовании диско-клуба, где тусуются знаменитости, простой парень из Нью-Джерси Шейн О’Шеа едет в Нью-Йорк. Ангельская внешность становится для парня пропуском в Студию 54, куда его берут официантом. Но кто он — новая звезда заведения или просто игрушка для богачей?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МКРежиссёр
Марк
Кристофер
- Актёр
Райан
Филипп
- Актриса
Сальма
Хайек
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Майк
Майерс
- СУАктриса
Села
Уорд
- БМАктёр
Брекин
Мейер
- ШСАктриса
Шерри
Стрингфилд
- ЭААктриса
Эллен
Альбертини Дау
- КМАктёр
Кэмерон
Мэтисон
- НДАктёр
Ноам
Дженкинс
- МКСценарист
Марк
Кристофер
- АДПродюсер
Айра
Дойчман
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- ДХПродюсер
Долли
Холл
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- АГОператор
Александр
Грушинский
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами