Студия 54
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Студия 54

Студия 54 (фильм, 1998) смотреть онлайн

7.91998, 54
Драма, Музыка96 мин18+

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О фильме

Узнав из журнала о существовании диско-клуба, где тусуются знаменитости, простой парень из Нью-Джерси Шейн О’Шеа едет в Нью-Йорк. Ангельская внешность становится для парня пропуском в Студию 54, куда его берут официантом. Но кто он — новая звезда заведения или просто игрушка для богачей?

Страна
США
Жанр
Драма, Музыка
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Студия 54»