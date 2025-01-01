Стрелки (фильм, 2025) смотреть онлайн

Добро пожаловать в забытый богом город, где порох и жестокость решают все вопросы. «Стрелки» — фильм 2025 года с Николасом Кейджем, доказывающим, что может превратить любую роль в бунтарский перформанс.



Легендарный стрелок Томас Келлер возвращается в захолустное Искупление — грязное пристанище для тех, кого уже считают мертвыми. Его визит наводит шороху: местные бандиты, охотники за головами и даже бывшие союзники теперь точат ножи, чтобы поквитаться с Келлером, тогда как у самого мужчины имеются свои кровавые счеты. С появлением Томаса гнилое убежище маргиналов начинает разлагаться еще стремительней. Келлеру предстоит пройти через ожоги предательств и свинцовый град, где каждый выстрел может стать последним. Искупление превращается в поле боя, где старые обиды вспыхивают кровавыми розами на груди гангстеров. Но чем глубже стрелок погружается в эту кровавую игру, тем яснее понимает: настоящая битва развернется не на улицах, а в его собственной душе.



Если вы ищете вестерн без прикрас, где нет места полутонам, начинайте смотреть «Стрелки». Фильм в красках покажет, как мораль измеряется калибром пуль, оттеняя кейджевское актерское безумие.

