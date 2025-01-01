Стрелки (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Добро пожаловать в забытый богом город, где порох и жестокость решают все вопросы. «Стрелки» — фильм 2025 года с Николасом Кейджем, доказывающим, что может превратить любую роль в бунтарский перформанс.
Легендарный стрелок Томас Келлер возвращается в захолустное Искупление — грязное пристанище для тех, кого уже считают мертвыми. Его визит наводит шороху: местные бандиты, охотники за головами и даже бывшие союзники теперь точат ножи, чтобы поквитаться с Келлером, тогда как у самого мужчины имеются свои кровавые счеты. С появлением Томаса гнилое убежище маргиналов начинает разлагаться еще стремительней. Келлеру предстоит пройти через ожоги предательств и свинцовый град, где каждый выстрел может стать последним. Искупление превращается в поле боя, где старые обиды вспыхивают кровавыми розами на груди гангстеров. Но чем глубже стрелок погружается в эту кровавую игру, тем яснее понимает: настоящая битва развернется не на улицах, а в его собственной душе.
Если вы ищете вестерн без прикрас, где нет места полутонам, начинайте смотреть «Стрелки». Фильм в красках покажет, как мораль измеряется калибром пуль, оттеняя кейджевское актерское безумие.
Рейтинг
- БСРежиссёр
Брайан
Скиба
- ДКАктёр
Джереми
Кент Джексон
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- Актёр
Ма
Ци
- СРАктриса
Скарлет
Роуз Сталлоне
- НБАктёр
Ник
Барнс
- УМАктёр
Уильям
Макнамара
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Хизер
Грэм
- БССценарист
Брайан
Скиба
- РБПродюсер
Рэндолл
Батинкофф
- ЛЛПродюсер
Лори
Лав
- БСПродюсер
Брайан
Скиба
- ДРПродюсер
Джэми
Р. Томпсон
- РПКомпозитор
Ричард
Патрик