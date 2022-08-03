Страшная воля богов (фильм, 2014) смотреть онлайн
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О фильме
Можно ли выжить в мире, где боги играют по своим правилам? Фильм «Страшная воля богов» 2014 года — «Игра в кальмара» по-японски со школьниками, говорящими куклами и десятками литров пролитой крови.
Жизнь старшеклассника Сюна Такахаты скучна и заурядна. Правда, когда юноша мечтал о том, чтобы это закончилось, он вовсе не хотел, чтобы это заканчивалось кошмаром. Однажды в школе, где учится Сюн, в разгар учебного дня появляется кукла-неваляшка Дарума. Она заставляет учеников участвовать в детской игре. Проигравших ждет мгновенная и жестокая смерть, а победителей — следующий, еще более изощренный раунд.
Градус безумия растет с каждой минутой, школьники гибнут целыми классами, и есть ли стоп-слово, чтобы прекратить этот ад, не очень понятно. Смотреть «Страшная воля богов» стоит тем, кто любит непредсказуемые сюжеты и черный юмор.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Ужасы
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Такаси
Миике
- СФАктёр
Сота
Фукуси
- МЮАктриса
Мио
Юки
- РКАктёр
Рюносукэ
Камики
- ХЯАктриса
Хирона
Ямадзаки
- ССАктёр
Сёта
Сомэтани
- НОАктёр
Нао
Омори
- НМАктёр
Нидзиро
Мураками
- РФАктёр
Рири
Фрэнки
- АМАктриса
Ацуко
Маэда
- МХАктриса
Минори
Хагивара
- ХЯСценарист
Хироюки
Яцу
- ВКАктёр дубляжа
Вячеслав
Козлов
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- СВАктёр дубляжа
Семён
Ващенко
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- КЭКомпозитор
Кодзи
Эндо