Страшная воля богов (фильм, 2014) смотреть онлайн

Можно ли выжить в мире, где боги играют по своим правилам? Фильм «Страшная воля богов» 2014 года — «Игра в кальмара» по-японски со школьниками, говорящими куклами и десятками литров пролитой крови.



Жизнь старшеклассника Сюна Такахаты скучна и заурядна. Правда, когда юноша мечтал о том, чтобы это закончилось, он вовсе не хотел, чтобы это заканчивалось кошмаром. Однажды в школе, где учится Сюн, в разгар учебного дня появляется кукла-неваляшка Дарума. Она заставляет учеников участвовать в детской игре. Проигравших ждет мгновенная и жестокая смерть, а победителей — следующий, еще более изощренный раунд.



Градус безумия растет с каждой минутой, школьники гибнут целыми классами, и есть ли стоп-слово, чтобы прекратить этот ад, не очень понятно. Смотреть «Страшная воля богов» стоит тем, кто любит непредсказуемые сюжеты и черный юмор.

