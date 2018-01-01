Wink
Страшная воля богов
Актёры и съёмочная группа фильма «Страшная воля богов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Страшная воля богов»

Режиссёры

Такаси Миике

Такаси Миике

Takashi Miike
Режиссёр

Актёры

Сота Фукуси

Сота Фукуси

Sota Fukushi
АктёрShun Takahata
Мио Юки

Мио Юки

Mio Yuki
АктрисаShoko Takase
Рюносукэ Камики

Рюносукэ Камики

Ryunosuke Kamiki
АктёрAmaya Takeru (в титрах: Ryûnosuke Kamiki)
Хирона Ямадзаки

Хирона Ямадзаки

Hirona Yamazaki
АктрисаIchika Akimoto
Сёта Сомэтани

Сёта Сомэтани

Shota Sometani
АктёрSatake
Нао Омори

Нао Омори

Nao Omori
АктёрTakumi
Нидзиро Мураками

Нидзиро Мураками

Nijiro Murakami
Актёр
Рири Фрэнки

Рири Фрэнки

Lily Franky
АктёрHomeless
Ацуко Маэда

Ацуко Маэда

Atsuko Maeda
АктрисаBeckoning cat
Минори Хагивара

Минори Хагивара

Minori Hagiwara
Актриса

Сценаристы

Хироюки Яцу

Хироюки Яцу

Hiroyuki Yatsu
Сценарист

Актёры дубляжа

Вячеслав Козлов

Вячеслав Козлов

Актёр дубляжа
Аделина Любская

Аделина Любская

Актриса дубляжа
Семён Ващенко

Семён Ващенко

Актёр дубляжа
Анна Слынько

Анна Слынько

Актриса дубляжа
Дмитрий Стрелков

Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа

Композиторы

Кодзи Эндо

Кодзи Эндо

Koji Endo
Композитор