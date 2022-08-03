Стой! Или моя мама будет стрелять (фильм, 1992) смотреть онлайн

Брутальный сержант полиции Лос-Анджелеса Джо всего себя отдает работе, не заморачиваясь порядком в доме и личной жизни. Приезд матери коренным образом меняет привычный герою уклад. Бойкая старушка Тутти стремится помогать сыну не только в налаживании быта, но и в борьбе с преступностью.

