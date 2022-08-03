Стой! Или моя мама будет стрелять (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.91992, Stop! Or My Mom Will Shoot
Боевик, Мелодрама83 мин18+
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О фильме
Брутальный сержант полиции Лос-Анджелеса Джо всего себя отдает работе, не заморачиваясь порядком в доме и личной жизни. Приезд матери коренным образом меняет привычный герою уклад. Бойкая старушка Тутти стремится помогать сыну не только в налаживании быта, но и в борьбе с преступностью.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ЭГАктриса
Эстель
Гетти
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- РРАктёр
Роджер
Рис
- МФАктёр
Мартин
Ферреро
- ГСАктёр
Гейлард
Сартейн
- ДУАктёр
Джон
Уэсли
- ЭФАктёр
Эл
Фэнн
- ЭДАктриса
Элла
Джойс
- ДКАктёр
Дж.
Кеннет Кэмпбелл
- УДСценарист
Уильям
Дэвис
- МСПродюсер
Майкл
С. Гросс
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Айвен
Райтман
- Продюсер
Тодд
Блэк
- МФХудожница
Мари
Франс
- ЛФМонтажёр
Лоис
Фриман-Фокс
- ФТОператор
Фрэнк
Тайди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри