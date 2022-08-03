Стой! Или моя мама будет стрелять
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Стой! Или моя мама будет стрелять

Стой! Или моя мама будет стрелять (фильм, 1992) смотреть онлайн

8.91992, Stop! Or My Mom Will Shoot
Боевик, Мелодрама83 мин18+

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О фильме

Брутальный сержант полиции Лос-Анджелеса Джо всего себя отдает работе, не заморачиваясь порядком в доме и личной жизни. Приезд матери коренным образом меняет привычный герою уклад. Бойкая старушка Тутти стремится помогать сыну не только в налаживании быта, но и в борьбе с преступностью.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять»