Биография

Мартин Ферреро - актер, родился 29 сентября 1947 года в поселке Брокпорт в округе Монро, штат Нью-Йорк, США. Снимается в разных жанрах, таких как комедия, драма, криминал. Широкую известность принесла Мартину Ферреро роль многострадального юриста Дональда Дженарро в фильме «Парк юрского периода» (1993 год). Сам артист часто вспоминает первый день съемок, называя его одним из самых ужасных в своей жизни. Несмотря на это, ему удалось полностью войти в роль, и даже сочинить несколько фраз для Дональда в споре во время обеда. Позже Стивен Спилберг сделал эту импровизацию одной из первых фрагментов на стадии монтажа. Свою карьеру начинал как театральный актер, и только в 1979 году, после переезда в Лос-Анджелес, началась его карьера на телевидении. Первый фильм Мартина Ферреро “Невероятно усохшая женщина” вышел на экраны в 1981 году. Затем он принял участие в съемках таких фильмов как “Рыцари” (1981 год), “Я должен быть в картинках” (1982 год). В 1986 году проходит пробы и получает эпизодические роли сразу в трех фильмах - “Чрезмерно восторженный”, “Повязка руки”, “Современные девушки”. Также снимался в таких известных сериалах как “Полиция Майами: отдел нравов” (1984-1989 годы), “Детективное агентство “Лунный свет” (1985-1989 годы), “Криминальная история” (1986-1988 годы).