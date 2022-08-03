Столик № 19
Wink
Фильмы
Столик № 19

Столик № 19 (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.82016, Table 19
Драма, Мелодрама83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Накануне свадьбы лучшей подруги Элоиз бросает бойфренд, который также является шафером и братом невесты. Так героиня, которая должна была вести молодоженов под венец, оказывается изгнанной за столик для гостей, приглашенных по остаточному принципу. Что ждать от вечера в компании фриков?

Страна
США, Финляндия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb