Столик № 19 (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.82016, Table 19
Драма, Мелодрама83 мин18+
О фильме
Накануне свадьбы лучшей подруги Элоиз бросает бойфренд, который также является шафером и братом невесты. Так героиня, которая должна была вести молодоженов под венец, оказывается изгнанной за столик для гостей, приглашенных по остаточному принципу. Что ждать от вечера в компании фриков?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДБРежиссёр
Джеффри
Блитц
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Лиза
Кудроу
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ТРАктёр
Тони
Револори
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актриса
Джун
Скуибб
- Актёр
Уайатт
Рассел
- Актриса
Аманда
Крю
- ТКАктёр
Томас
Кокерел
- МТАктриса
Мария
Тэйер
- МДСценарист
Марк
Дюпласс
- Сценарист
Джей
Дюпласс
- ДБСценарист
Джеффри
Блитц
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ТМПродюсер
Том
МакНалти
- ЯГМонтажёр
Яна
Горская
- БРОператор
Бен
Ричардсон