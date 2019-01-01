Стендапер по жизни
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Стендапер по жизни

Стендапер по жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.92019, Standing Up, Falling Down
Драмы, Комедии87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

В 30 лет Скотт покинул родной Лонг-Айленд в надежде сделать карьеру комика в Лос-Анджелесе, но за 4 года так и не преуспел. Потерянный, он возвращается домой и встречает в местном баре пьяного в дупель 65-летнего дерматолога Марти. Мужчины становятся лучшими друзьями, ведь несмотря на все различия, их объединяет полная неуверенность в завтрашнем дне.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стендапер по жизни»

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