Стендапер по жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В 30 лет Скотт покинул родной Лонг-Айленд в надежде сделать карьеру комика в Лос-Анджелесе, но за 4 года так и не преуспел. Потерянный, он возвращается домой и встречает в местном баре пьяного в дупель 65-летнего дерматолога Марти. Мужчины становятся лучшими друзьями, ведь несмотря на все различи�я, их объединяет полная неуверенность в завтрашнем дне.



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