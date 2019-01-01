Стендапер по жизни (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.92019, Standing Up, Falling Down
Драмы, Комедии87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В 30 лет Скотт покинул родной Лонг-Айленд в надежде сделать карьеру комика в Лос-Анджелесе, но за 4 года так и не преуспел. Потерянный, он возвращается домой и встречает в местном баре пьяного в дупель 65-летнего дерматолога Марти. Мужчины становятся лучшими друзьями, ведь несмотря на все различи�я, их объединяет полная неуверенность в завтрашнем дне.
Стендапер по жизни смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МРРежиссёр
Мэтт
Рэтнер
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актёр
Бен
Шварц
- Актриса
Грейс
Гаммер
- ЭМАктриса
Элоиза
Мамфорд
- ДБАктёр
Джон
Белманн
- ДКАктёр
Дэвид
Кастанеда
- Актёр
Кевин
Данн
- ДМАктриса
Дебра
Монк
- НКАктёр
Нэйт
Корддри
- КМАктриса
Кэйтлин
МакГи
- ПХСценарист
Питер
Хоар
- ДХПродюсер
Джон
Хэрман
- МРПродюсер
Мэтт
Рэтнер
- РРПродюсер
Рик
Розенталь
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ММХудожница
Молли
Мино
- НРОператор
Ной
Розенталь
- ДШКомпозитор
Дэвид
Шварц