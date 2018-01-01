Wink
Стеклянный замок
Актёры и съёмочная группа фильма «Стеклянный замок»

Режиссёры

Дестин Дэниел Креттон

Destin Daniel Cretton
Режиссёр

Актёры

Бри Ларсон

Brie Larson
АктрисаJeannette
Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрRex
Наоми Уоттс

Naomi Watts
АктрисаRose Mary
Элла Андерсон

Ella Anderson
АктрисаYoung Jeannette
Чандлер Хэд

Chandler Head
АктрисаYoungest Jeannette
Макс Гринфилд

Max Greenfield
АктёрDavid
Джош Барклай Карас

Josh Barclay Caras
АктёрBrian
Чарли Шотуэлл

Charlie Shotwell
АктёрYoung Brian
Иэн Армитедж

Iain Armitage
АктёрYoungest Brian
Сара Снук

Sarah Snook
АктрисаLori

Сценаристы

Дестин Дэниел Креттон

Destin Daniel Cretton
Сценарист

Продюсеры

Майк Дрэйк

Mike Drake
Продюсер
Кен Као

Ken Kao
Продюсер

Художники

Джой Креттон

Joy Cretton
Художница

Монтажёры

Нат Сандерс

Nat Sanders
Монтажёр

Операторы

Бретт Павлак

Brett Pawlak
Оператор

Композиторы

Джоэль П. Уэст

Joel P West
Композитор