Стеклянный замок
Стеклянный замок

Стеклянный замок (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.52017, The Glass Castle
Драма121 мин12+

Нью-йоркская журналистка Джаннетт Уоллс собирается замуж и оказывается перед необходимостью познакомить жениха с родителями. На этом фоне она вспоминает драматичную историю взросления в семье бездомных хиппи, которые вели кочевой образ жизни и отказывали детям в элементарной заботе.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стеклянный замок»