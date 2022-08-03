Стеклянный замок (фильм, 2017) смотреть онлайн

Нью-йоркская журналистка Джаннетт Уоллс собирается замуж и оказывается перед необходимостью познакомить жениха с родителями. На этом фоне она вспоминает драматичную историю взросления в семье бездомных хиппи, которые вели кочевой образ жизни и отказывали детям в элементарной заботе.

