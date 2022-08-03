Стеклянный замок (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.52017, The Glass Castle
Драма121 мин12+
О фильме
Нью-йоркская журналистка Джаннетт Уоллс собирается замуж и оказывается перед необходимостью познакомить жениха с родителями. На этом фоне она вспоминает драматичную историю взросления в семье бездомных хиппи, которые вели кочевой образ жизни и отказывали детям в элементарной заботе.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДДРежиссёр
Дестин
Дэниел Креттон
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актриса
Элла
Андерсон
- ЧХАктриса
Чандлер
Хэд
- МГАктёр
Макс
Гринфилд
- ДБАктёр
Джош
Барклай Карас
- ЧШАктёр
Чарли
Шотуэлл
- ИААктёр
Иэн
Армитедж
- ССАктриса
Сара
Снук
- ДДСценарист
Дестин
Дэниел Креттон
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- ККПродюсер
Кен
Као
- ДКХудожница
Джой
Креттон
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ДПКомпозитор
Джоэль
П. Уэст