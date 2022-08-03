Станция «Фрутвейл» (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Fruitvale Station
Драма, Криминал81 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РКРежиссёр
Райан
Куглер
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- МДАктриса
Мелони
Диас
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- Актриса
Октавия
Спенсер
- ЧМАктёр
Чад
Майкл Мюррэй
- АОАктриса
Ана
О’Райли
- АНАктриса
Ариана
Нил
- ККАктёр
Кинэн
Куглер
- ТДАктёр
Трестин
Джордж
- ДОАктёр
Джои
Оглсби
- РКСценарист
Райан
Куглер
- Продюсер
Нина
Янг Бонджови
- Продюсер
Форест
Уитакер
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- КБХудожница
Крис
Бокселл
- МПМонтажёр
Майкл
П. Шовер
- РМОператор
Рэйчел
Моррисон
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон