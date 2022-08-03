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Станция «Фрутвейл»

Станция «Фрутвейл» (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Fruitvale Station
Драма, Криминал81 мин18+

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О фильме

Оскар Грант был обычным жизнерадостным парнем двадцати двух лет от роду. Он обожал свою дочь, был примерным сыном, изменял, но смог помириться с женой, ещe он любил потрепаться с друзьями во дворе своего родного района…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Станция «Фрутвейл»»