Спящая красавица
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящая красавица»

Режиссёры

Клайд Джероними

Clyde Geronimi
Режиссёр
Эрик Ларсон

Eric Larson
Режиссёр
Вольфганг Райтерман

Wolfgang Reitherman
Режиссёр
Лес Кларк

Les Clark
Режиссёр

Актёры

Мэри Коста

Mary Costa
АктрисаPrincess Aurora
Билл Ширли

Bill Shirley
АктёрPrince Phillip
Элеонор Одли

Eleanor Audley
АктрисаMaleficent
Верна Фелтон

Verna Felton
АктрисаFlora / Queen Leah
Барбара Ладди

Barbara Luddy
АктрисаMerryweather
Барбара Джо Аллен

Barbara Jo Allen
АктрисаFauna
Тейлор Холмс

Taylor Holmes
АктёрKing Stefan
Билл Томпсон

Bill Thompson
АктёрKing Hubert
Билли Блэтчер

Billy Bletcher
Актёр

Сценаристы

Эрдман Пеннер

Erdman Penner
Сценарист
Джо Ринальди

Joe Rinaldi
Сценарист
Уинстон Хиблер

Winston Hibler
Сценарист

Продюсеры

Уолт Дисней

Walt Disney
Продюсер

Актёры дубляжа

Игорь Ясулович

Актёр дубляжа
Михаил Козаков

Актёр дубляжа
Любовь Казарновская

Актриса дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа

Художники

Кен Андерсон

Ken Anderson
Художник

Композиторы

Джордж Брунс

George Bruns
Композитор