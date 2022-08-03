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Спящая красавица

Спящая красавица (фильм, 1959) смотреть онлайн

1959, Sleeping Beauty
Мультфильм, Приключения72 мин18+

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О фильме

Давным-давно в далекой стране жили король с королевой. Когда у них родилась долгожданная дочь Аврора, в королевстве был устроен большой праздник, чтобы все могли поприветствовать малютку. На бал пригласили и трех добрых фей, а про злую колдунью Мэлифисентузабыли.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спящая красавица»