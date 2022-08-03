Спящая красавица (фильм, 1959) смотреть онлайн
1959, Sleeping Beauty
Мультфильм, Приключения72 мин18+
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О фильме
Давным-давно в далекой стране жили король с королевой. Когда у них родилась долгожданная дочь Аврора, в королевстве был устроен большой праздник, чтобы все могли поприветствовать малютку. На бал пригласили и трех добрых фей, а про злую колдунью Мэлифисентузабыли.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ларсон
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- ЛКРежиссёр
Лес
Кларк
- МКАктриса
Мэри
Коста
- БШАктёр
Билл
Ширли
- ЭОАктриса
Элеонор
Одли
- ВФАктриса
Верна
Фелтон
- БЛАктриса
Барбара
Ладди
- БДАктриса
Барбара
Джо Аллен
- ТХАктёр
Тейлор
Холмс
- БТАктёр
Билл
Томпсон
- ББАктёр
Билли
Блэтчер
- ЭПСценарист
Эрдман
Пеннер
- ДРСценарист
Джо
Ринальди
- УХСценарист
Уинстон
Хиблер
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- Актёр дубляжа
Михаил
Козаков
- ЛКАктриса дубляжа
Любовь
Казарновская
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ДБКомпозитор
Джордж
Брунс