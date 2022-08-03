Спящая красавица (фильм, 1959) смотреть онлайн

Давным-давно в далекой стране жили король с королевой. Когда у них родилась долгожданная дочь Аврора, в королевстве был устроен большой праздник, чтобы все могли поприветствовать малютку. На бал пригласили и трех добрых фей, а про злую колдунью Мэлифисентузабыли.



