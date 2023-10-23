Спуск: Новая глава
Wink
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Спуск: Новая глава
6.02022, Dark Nature
Ужасы81 мин18+

Спуск: Новая глава (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Канадский хоррор о группе женщин, которые отправились в экстремальный поход, чтобы справиться с собственными травмами, но встретились с настоящим злом. Шесть месяцев назад Джой чудом избежала смерти от руки парня-абьюзера, но потеряла любимую собаку. Теперь ее близкая подруга Кармен убеждает все еще не сумевшую оправиться после травмы Джой присоединиться к группе, организованной психотерапевткой с необычным подходом к клиентам. Все вместе они отправляются в поход, чтобы лицом к лицу встретиться со страхами и травмами, мешающими им жить. После двух дней на дикой природе участниц группы начинает преследовать ощущение, что за ними кто-то следит. Запасы провизии загадочным образом исчезают, а злобная сущность, поселившаяся в этих местах, вызывает у женщин жуткие видения, связанные с их прошлым. Сумеют ли они выжить и вернуться домой, расскажет фильм «Спуск: Новая глава» 2022 года, смотреть который онлайн можно на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спуск: Новая глава»