Канадский хоррор о группе женщин, которые отправились в экстремальный поход, чтобы справиться с собственными травмами, но встретились с настоящим злом. Шесть месяцев назад Джой чудом избежала смерти от руки парня-абьюзера, но потеряла любимую собаку. Теперь ее близкая подруга Кармен убеждает все еще не сумевшую оправиться после травмы Джой присоединиться к группе, организованной психотерапевткой с необычным подходом к клиентам. Все вместе они отправляются в поход, чтобы лицом к лицу встретиться со страхами и травмами, мешающими им жить. После двух дней на дикой природе участниц группы начинает преследовать ощущение, что за ними кто-то следит. Запасы провизии загадочным образом исчезают, а злобная сущность, поселившаяся в этих местах, вызывает у женщин жуткие видения, связанные с их прошлым. Сумеют ли они выжить и вернуться домой, расскажет фильм «Спуск: Новая глава» 2022 года, смотреть который онлайн можно на Wink.

