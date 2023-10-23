Спуск: Новая глава (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Канадский хоррор о группе женщин, которые отправились в экстремальный поход, чтобы справиться с собственными травмами, но встретились с настоящим злом. Шесть месяцев назад Джой чудом избежала смерти от руки парня-абьюзера, но потеряла любимую собаку. Теперь ее близкая подруга Кармен убеждает все еще не сумевшую оправиться после травмы Джой присоединиться к группе, организованной психотерапевткой с необычным подходом к клиентам. Все вместе они отправляются в поход, чтобы лицом к лицу встретиться со страхами и травмами, мешающими им жить. После двух дней на дикой природе участниц группы начинает преследовать ощущение, что за ними кто-то следит. Запасы провизии загадочным образом исчезают, а злобная сущность, поселившаяся в этих местах, вызывает у женщин жуткие видения, связанные с их прошлым. Сумеют ли они выжить и вернуться домой, расскажет фильм «Спуск: Новая глава» 2022 года, смотреть который онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ББРежиссёр
Беркли
Брэйди
- ХЭАктриса
Ханна
Эмили Андерсон
- МУАктриса
Мэдисон
Уолш
- ХБАктёр
Хелен
Белэй
- КХАктриса
Кира
Харпер
- РСАктриса
Роузэнн
Супернаульт
- ДСАктёр
Дэниэл
Смит Арнольд
- ГКАктёр
Гриффин
Корк
- ББСценарист
Беркли
Брэйди
- ТКСценарист
Тим
Каиро
- ББПродюсер
Беркли
Брэйди
- МППродюсер
Майкл
Питерсон
- ТКПродюсер
Тим
Каиро
- КДПродюсер
Кэлани
Дрейманис
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ЛВАктриса дубляжа
Любовь
Виролайнен
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- ДМХудожник
Джим
Мюррэй