Спуск 2
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Спуск 2

Спуск 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.22009, The Descent: Part 2
Ужасы, Приключения89 мин18+

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О фильме

Захватывающая экспедиция вглубь горных пещер оборачивается для компании подруг ужасной трагедией. Выжить удается лишь одной девушке. Раненая и обезумевшая от страха, она обращается в местную полицию.

Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Ужасы, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спуск 2»