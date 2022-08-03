Спуск 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.22009, The Descent: Part 2
Ужасы, Приключения89 мин18+
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О фильме
Захватывающая экспедиция вглубь горных пещер оборачивается для компании подруг ужасной трагедией. Выжить удается лишь одной девушке. Раненая и обезумевшая от страха, она обращается в местную полицию.
СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрУжасы, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Харрис
- ШМАктриса
Шона
МакДональд
- НДАктриса
Натали
Джексон Мендоса
- МДАктёр
Майкл
Дж. Рейнольдс
- ДУАктриса
Джессика
Уильямс
- Актёр
Дуглас
Ходж
- ДДАктёр
Джошуа
Даллас
- АСАктриса
Анна
Скеллерн
- ГОАктёр
Гэвэн
О’Херлихи
- ККАктриса
Кристен
Каммингс
- ДБАктёр
Даг
Баллард
- ДМСценарист
Джеймс
МакКарти
- Сценарист
Дж.
Блэйксон
- ДУСценарист
Джеймс
Уоткинс
- НМСценарист
Нил
Маршалл
- ККПродюсер
Кристиан
Колсон
- ИМПродюсер
Ивана
МакКиннон
- ФИПродюсер
Франсуа
Ивернель
- НМПродюсер
Нил
Маршалл
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ДДКомпозитор
Дэвид
Джульян