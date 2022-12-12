Спрятавшиеся в лесу (фильм, 2014) смотреть онлайн
4.92014, Hidden in the Woods
Триллер91 мин18+
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О фильме
Извращенец и алкоголик Филипп растит в лесной глуши трех своих детей — двух дочерей и умственно отсталого сына. «Растит», конечно, сильно сказано: после того как он убил жену, полоумный папаша всячески издевается над детьми, даже насилует девочек. А в их доме свой товар хранят наркоторговцы. Из-за этого-то однажды в лес наведываются полицейские, и пока отец разбирается с ними с помощью бензопилы, детям удается бежать в лес.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ПВРежиссёр
Патрисио
Вальядарес
- Актёр
Майкл
Бин
- ДКАктриса
Джаннин
Каспар
- ЭААктриса
Электра
Авеллан
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- ДУАктёр
Далтон
Уайатт
- МБАктёр
Марк
Бёрнэм
- Актёр
Крис
Браунинг
- ЭМАктёр
Энди
МакКензи
- МААктёр
Меттью
Алан
- КСАктёр
Кшиштоф
Сошинский
- БМСценарист
Брэдли
Маркус
- КМСценарист
Кевин
Маркус
- ПВСценарист
Патрисио
Вальядарес
- ЛКПродюсер
Лорис
Курчи
- ЭБПродюсер
Эвелин
Бельмар
- ДБПродюсер
Девон
Бьен
- Продюсер
Майкл
Бин
- МПХудожница
Мэнди
Полин
- ЭБХудожница
Эвелин
Бельмар
- ПВМонтажёр
Патрисио
Вальядарес
- ШВОператор
Шон
Веллинг
- ПВОператор
Патрисио
Вальядарес