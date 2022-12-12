Извращенец и алкоголик Филипп растит в лесной глуши трех своих детей — двух дочерей и умственно отсталого сына. «Растит», конечно, сильно сказано: после того как он убил жену, полоумный папаша всячески издевается над детьми, даже насилует девочек. А в их доме свой товар хранят наркоторговцы. Из-за этого-то однажды в лес наведываются полицейские, и пока отец разбирается с ними с помощью бензопилы, детям удается бежать в лес.

