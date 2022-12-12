Спрятавшиеся в лесу
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Спрятавшиеся в лесу

Спрятавшиеся в лесу (фильм, 2014) смотреть онлайн

4.92014, Hidden in the Woods
Триллер91 мин18+

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О фильме

Извращенец и алкоголик Филипп растит в лесной глуши трех своих детей — двух дочерей и умственно отсталого сына. «Растит», конечно, сильно сказано: после того как он убил жену, полоумный папаша всячески издевается над детьми, даже насилует девочек. А в их доме свой товар хранят наркоторговцы. Из-за этого-то однажды в лес наведываются полицейские, и пока отец разбирается с ними с помощью бензопилы, детям удается бежать в лес.

Страна
США, Франция
Жанр
Триллер
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спрятавшиеся в лесу»