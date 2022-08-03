Спасибо деду за победу (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.12019, Спасибо деду за победу
Комедия, Семейный80 мин12+
О фильме
Отец десятилетнего москвича Сандрика вынужден бежать в родную Абхазию из-за долгов вместе с сыном. Там мальчик встречает первую любовь, находит друзей и знакомится со своим харизматичным дедушкой, который беспрестанно травит байки о героическом прошлом, что твой Мюнхгаузен.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ТТРежиссёр
Теймураз
Тания
- Актёр
Егор
Бероев
- КААктриса
Ксения
Алферова
- КХАктёр
Кесоу
Хагба
- АМАктёр
Адгур
Малия
- Актёр
Алексей
Онежен
- СААктриса
Софья
Агумава
- ТТАктёр
Теймураз
Тания
- Актёр
Артём
Быстров
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- СОАктриса
Саида
Отарова
- ЗКСценарист
Занда
Какалия
- ТТСценарист
Теймураз
Тания
- ГАСценарист
Гаджи
Атаев
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- СДПродюсер
Саид
Давдиев
- ТТПродюсер
Теймураз
Тания
- АСОператор
Алексей
Стрелов
- ММКомпозитор
Михаил
Морсков
- АФКомпозитор
Артем
Федотов