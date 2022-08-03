Спасибо деду за победу (фильм, 2019) смотреть онлайн

Спасибо деду за победу
Комедия, Семейный80 мин12+

Отец десятилетнего москвича Сандрика вынужден бежать в родную Абхазию из-за долгов вместе с сыном. Там мальчик встречает первую любовь, находит друзей и знакомится со своим харизматичным дедушкой, который беспрестанно травит байки о героическом прошлом, что твой Мюнхгаузен.

Россия
Комедия, Семейный
SD
80 мин / 01:20

7.4 КиноПоиск
4.2 IMDb

