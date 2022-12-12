Спасение Грейс
Wink
Фильмы
Спасение Грейс

Спасение Грейс (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.32009, SAVING GRACE B. JONES
Триллер, Драма110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие фильма происходит в 1950-х годах в городе штата Миссури, США. Жизнь супружеской пары превращается в кошмар, когда из тюрьмы выходит сестра мужа, которая собирается жить вместе с ними.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb