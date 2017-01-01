Спасатели (мультфильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.92017, Wan ou qi bing
Мультфильмы, Приключения84 мин6+
Сюжет
Лучшие друзья малышки Алисы, плюшевые игрушки Тигра и Зубастик замечают, что хозяйка отдалилась от них и стала всe свободное время проводить с планшетом. Узнав, что гаджеты в буквальном смысле лишают детей детства, постепенно высасывая из них энергию, герои понимают, что Алису надо спасать.
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Информация
СтранаКитай
КачествоFull HD, SD
ЖанрыМультфильмы, Приключения
Рейтинг
5.8 IMDb