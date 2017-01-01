Спасатели
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Спасатели

Спасатели (мультфильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Wan ou qi bing
Мультфильмы, Приключения84 мин6+

Сюжет

Лучшие друзья малышки Алисы, плюшевые игрушки Тигра и Зубастик замечают, что хозяйка отдалилась от них и стала всe свободное время проводить с планшетом. Узнав, что гаджеты в буквальном смысле лишают детей детства, постепенно высасывая из них энергию, герои понимают, что Алису надо спасать.

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

5.8 IMDb