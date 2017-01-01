Спасатели (мультфильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лучшие друзья малышки Алисы, плюшевые игрушки Тигра и Зубастик замечают, что хозяйка отдалилась от них и стала всe свободное время проводить с планшетом. Узнав, что гаджеты в буквальном смысле лишают детей детства, постепенно высасывая из них энергию, герои понимают, что Алису надо спасать.



Спасатели смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.