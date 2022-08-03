Спасатели (фильм, 1977) смотреть онлайн
8.51977, The Rescuers
Мультфильм, Приключения74 мин0+
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О фильме
В мышиной Организации Спасения переполох - найдена бутылка с криком о помощи от восьмилетней Пенни. Девочку похитила злая Медуза. Кого отправить на выручку? Конечно же, мышат Бьянку и Бернарда!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лоунсбери
- ВРРежиссёр
Вольфганг
Райтерман
- АСРежиссёр
Арт
Стивенс
- Актёр
Боб
Ньюхарт
- ЕГАктриса
Ева
Габор
- ДПАктриса
Джеральдин
Пейдж
- ДФАктёр
Джо
Флинн
- ЖНАктриса
Жанетт
Нолан
- ПБАктёр
Пэт
Баттрем
- ДДАктёр
Джим
Джордан
- ДМАктёр
Джон
МакИнтайр
- МСАктриса
Мишель
Стэйси
- БФАктёр
Бернард
Фокс
- ЛКСценарист
Ларри
Клеммонс
- КАСценарист
Кен
Андерсон
- ФТСценарист
Фрэнк
Томас
- ВРПродюсер
Вольфганг
Райтерман
- РМПродюсер
Рон
Миллер
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ЛРАктриса дубляжа
Лика
Рулла
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Любимцев
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- АБКомпозитор
Арти
Батлер