Спасатели
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Спасатели

Спасатели (фильм, 1977) смотреть онлайн

8.51977, The Rescuers
Мультфильм, Приключения74 мин0+

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О фильме

В мышиной Организации Спасения переполох - найдена бутылка с криком о помощи от восьмилетней Пенни. Девочку похитила злая Медуза. Кого отправить на выручку? Конечно же, мышат Бьянку и Бернарда!

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасатели»