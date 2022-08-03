Спасатели в Австралии
Wink
Детям
Спасатели в Австралии

Спасатели в Австралии (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.01990, The Rescuers Down Under
Мультфильм, Приключения74 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Пытаясь защитить золотую орлицу, Коди оказывается в ловушке браконьера. Но на помощь к нему спешат на альбатросе две храбрые мышки - Бернард и Бьянка. Во что бы то ни стало они спасут мальчика.

Страна
США
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Спасатели в Австралии»