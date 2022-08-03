Спасатели в Австралии (фильм, 1990) смотреть онлайн
8.01990, The Rescuers Down Under
Мультфильм, Приключения74 мин6+
О фильме
Пытаясь защитить золотую орлицу, Коди оказывается в ловушке браконьера. Но на помощь к нему спешат на альбатросе две храбрые мышки - Бернард и Бьянка. Во что бы то ни стало они спасут мальчика.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ХБРежиссёр
Хендел
Бутой
- МГРежиссёр
Майк
Гэбриел
- Актёр
Боб
Ньюхарт
- ЕГАктриса
Ева
Габор
- ДКАктёр
Джон
Кэнди
- ТРАктёр
Тристан
Роджерс
- АРАктёр
Адам
Райен
- ДКАктёр
Джордж
К. Скотт
- УРАктёр
Уэйн
Робсон
- ДСАктёр
Дуглас
Сил
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- БФАктёр
Бернард
Фокс
- ККСценарист
Кэри
Киркпатрик
- БССценарист
Байрон
Симпсон
- ДРСценарист
Джо
Рэнфт
- ТШПродюсер
Томас
Шумахер
- КГПродюсер
Кэтлин
Гэвин
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПХХудожник
Пиксоут
Хант
- АРХудожник
Адам
Рудольф
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон