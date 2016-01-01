Совершенное оружие (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.12016, The Perfect Weapon
Фантастика, Боевики83 мин18+
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О фильме
В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы.
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Рейтинг
3.6 КиноПоиск
2.9 IMDb
- МПРежиссёр
Маттиас
Пар
- Актёр
Стивен
Сигал
- Актёр
Ричард
Тайсон
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- СДАктриса
Саша
Джексон
- ЛЭАктёр
Лэнс
Э. Николс
- СМАктриса
Сабина
Мак
- МХАктёр
Маршал
Хилтон
- ФФАктёр
Филип
Форнах
- АЛАктёр
Адриан
Локетт
- ТААктриса
Талия
Ассераф
- СКАктриса
Сара
Кейт Оллсап
- ДССценарист
Джесси
Силио
- УОСценарист
Улисс
Оливер
- МПСценарист
Маттиас
Пар
- ББПродюсер
Брэндон
Берроуз
- КЛПродюсер
Кортни
Лорен Пенн
- АГМонтажёр
Айван
Готье