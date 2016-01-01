Совершенное оружие (фильм, 2016) смотреть онлайн

В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы.



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