Совершенное оружие
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Совершенное оружие

Совершенное оружие (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.12016, The Perfect Weapon
Фантастика, Боевики83 мин18+

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О фильме

В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы.

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Страна
США, Испания, Швеция
Жанр
Фантастика, Боевики, Драмы, Триллеры
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Совершенное оружие»