Актёры и съёмочная группа фильма «Соседка»
Режиссёры
Актёры
АктёрDr. Myron Hatch
Род СтайгерRod Steiger
АктрисаMary / Mrs. Hatch
Линда КозловскиLinda Kozlowski
АктёрJohn
Рон ЛиаRon Lea
АктёрYoung Myron
Бенжамин ШиринианBenjamin Shirinian
АктёрBishop
Брюс БоаBruce Boa
АктрисаDr. Wayburn
Джейн ВилерJane Wheeler
АктёрLieutenant Crow
Шон МакКэннSean McCann
АктрисаAunt Sylvia
Фрэнсис БэйFrances Bay
АктёрMorrie
Гарри СтандджофскиHarry Standjofski
АктрисаRebecca
Полин ЛиттлPauline Little
АктёрBank manager
Марк КамачоMark Camacho
АктрисаDr. Statner
Клер РайлиClaire Riley
АктрисаClinic receptionist
Линда СингерLinda Singer
АктёрPharmacist
Филип СпенслиPhilip Spensley
АктёрCity worker
Гордон МастенGordon Masten
АктёрCity worker #2
Гислен МассикоттеGhislain Massicotte
АктрисаRetirement home nurse
Сильви ПотвинSylvie Potvin
АктёрCar thief
Стефан ЛефеврStéphane Lefebvre
АктёрCar thief #2
Дэвид БоннеDavid Bonneau
АктёрJapanese executive
Хэнк ХамHank Hum
АктрисаNurse (Wayburn's office)
Жослин ПепинJocelyne Pepin
АктрисаYoung aunt Sylvia
Дебора МакКензиDeborah McKenzie
АктёрInfant (1943)
Максим БенуаMaxime Benoît
АктрисаInfant (present day)