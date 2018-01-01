Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Соседка»

Режиссёры

Родни Гиббонс

Rodney Gibbons
Режиссёр

Актёры

Род Стайгер

Rod Steiger
АктёрDr. Myron Hatch
Линда Козловски

Linda Kozlowski
АктрисаMary / Mrs. Hatch
Рон Лиа

Ron Lea
АктёрJohn
Бенжамин Шириниан

Benjamin Shirinian
АктёрYoung Myron
Брюс Боа

Bruce Boa
АктёрBishop
Джейн Вилер

Jane Wheeler
АктрисаDr. Wayburn
Шон МакКэнн

Sean McCann
АктёрLieutenant Crow
Фрэнсис Бэй

Frances Bay
АктрисаAunt Sylvia
Гарри Стандджофски

Harry Standjofski
АктёрMorrie
Полин Литтл

Pauline Little
АктрисаRebecca
Марк Камачо

Mark Camacho
АктёрBank manager
Клер Райли

Claire Riley
АктрисаDr. Statner
Линда Сингер

Linda Singer
АктрисаClinic receptionist
Филип Спенсли

Philip Spensley
АктёрPharmacist
Гордон Мастен

Gordon Masten
АктёрCity worker
Гислен Массикотте

Ghislain Massicotte
АктёрCity worker #2
Сильви Потвин

Sylvie Potvin
АктрисаRetirement home nurse
Стефан Лефевр

Stéphane Lefebvre
АктёрCar thief
Дэвид Бонне

David Bonneau
АктёрCar thief #2
Хэнк Хам

Hank Hum
АктёрJapanese executive
Жослин Пепин

Jocelyne Pepin
АктрисаNurse (Wayburn's office)
Дебора МакКензи

Deborah McKenzie
АктрисаYoung aunt Sylvia
Максим Бенуа

Maxime Benoît
АктёрInfant (1943)
Эрика Бернард

Erica Bernard
АктрисаInfant (present day)

Сценаристы

Курт Уиммер

Kurt Wimmer
Сценарист

Продюсеры

Том Берри

Tom Berry
Продюсер
Франко Баттиста

Franco Battista
Продюсер
Пьер Дэвид

Pierre David
Продюсер
Уильям Уэбб

William Webb
Продюсер

Операторы

Людек Богнер

Ludek Bogner
Оператор

Композиторы

Милан Кимличка

Milan Kymlicka
Композитор