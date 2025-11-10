Соседка (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, The Neighbor
Ужасы, Триллер16+
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О фильме
В 1943 году в штате Вермонт у героя фильма Майрона при родах умерла мать. Потрясённый случившимся, Майрон задушил новорождённого брата в колыбели. Прошло много лет, и уже пожилой Майрон Хэтч продал принадлежащий ему соседний дом молодой паре, заметив разительное сходство молодой женщины с его матерью. Очарованный этим сходством, он стремится видеть её как можно чаще, а она, между прочим, ждёт ребёнка...
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РГРежиссёр
Родни
Гиббонс
- РСАктёр
Род
Стайгер
- ЛКАктриса
Линда
Козловски
- РЛАктёр
Рон
Лиа
- БШАктёр
Бенжамин
Шириниан
- ББАктёр
Брюс
Боа
- ДВАктриса
Джейн
Вилер
- ШМАктёр
Шон
МакКэнн
- ФБАктриса
Фрэнсис
Бэй
- ГСАктёр
Гарри
Стандджофски
- ПЛАктриса
Полин
Литтл
- МКАктёр
Марк
Камачо
- КРАктриса
Клер
Райли
- ЛСАктриса
Линда
Сингер
- ФСАктёр
Филип
Спенсли
- ГМАктёр
Гордон
Мастен
- ГМАктёр
Гислен
Массикотте
- СПАктриса
Сильви
Потвин
- СЛАктёр
Стефан
Лефевр
- ДБАктёр
Дэвид
Бонне
- ХХАктёр
Хэнк
Хам
- ЖПАктриса
Жослин
Пепин
- ДМАктриса
Дебора
МакКензи
- МБАктёр
Максим
Бенуа
- ЭБАктриса
Эрика
Бернард
- Сценарист
Курт
Уиммер
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ФБПродюсер
Франко
Баттиста
- ПДПродюсер
Пьер
Дэвид
- УУПродюсер
Уильям
Уэбб
- ЛБОператор
Людек
Богнер
- МККомпозитор
Милан
Кимличка