В 1943 году в штате Вермонт у героя фильма Майрона при родах умерла мать. Потрясённый случившимся, Майрон задушил новорождённого брата в колыбели. Прошло много лет, и уже пожилой Майрон Хэтч продал принадлежащий ему соседний дом молодой паре, заметив разительное сходство молодой женщины с его матерью. Очарованный этим сходством, он стремится видеть её как можно чаще, а она, между прочим, ждёт ребёнка...

