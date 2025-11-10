Соседка
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Соседка

Соседка (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, The Neighbor
Ужасы, Триллер16+

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О фильме

В 1943 году в штате Вермонт у героя фильма Майрона при родах умерла мать. Потрясённый случившимся, Майрон задушил новорождённого брата в колыбели. Прошло много лет, и уже пожилой Майрон Хэтч продал принадлежащий ему соседний дом молодой паре, заметив разительное сходство молодой женщины с его матерью. Очарованный этим сходством, он стремится видеть её как можно чаще, а она, между прочим, ждёт ребёнка...

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соседка»