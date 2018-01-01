Соседи (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Neighbors
Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мужчина живёт в спокойном пригороде тихой мирной жизнью. Всё бы ничего, но в заброшенный дом, расположенный по соседству, приезжает молодая супружеская пара. И это не тихая семья, которая могла бы жить в таком славном уютном пригородном районе, а какая-то неспокойная. Происходят различные невероятные события, и герой задумывается о такой жизни с новыми соседями и о возможном переезде.
Соседи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Г. Эвилдсен
- ТИАктёр
Тино
Инсана
- КУАктриса
Кэтрин
Уолкер
- ПБАктёр
П.Л.
Браун
- ДЧАктриса
Дрю-Энн
Чакран
- ГДАктёр
Генри
Джудд Бэйкер
- КМАктриса
Кэти
Мориарти
- ТКАктёр
Тим
Казурински
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- ДБАктёр
Джон
Белуши
- ИГАктёр
Игорс
Гавон
- ЛГСценарист
Ларри
Гелбарт
- ББПродюсер
Берни
Бриллштейн
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- ИППродюсер
Ирвинг
Пол Лазар
- РДПродюсер
Ричард
Д. Занук
- ПСХудожник
Питер
С. Ларкин
- ДБХудожник
Джон
Боксер
- ДКМонтажёр
Джейн
Карсон
- БККомпозитор
Билл
Конти