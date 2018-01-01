Соседи (фильм, 1981) смотреть онлайн

Мужчина живёт в спокойном пригороде тихой мирной жизнью. Всё бы ничего, но в заброшенный дом, расположенный по соседству, приезжает молодая супружеская пара. И это не тихая семья, которая могла бы жить в таком славном уютном пригородном районе, а какая-то неспокойная. Происходят различные невероятные события, и герой задумывается о такой жизни с новыми соседями и о возможном переезде.



