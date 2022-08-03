Сорок четыре дюйма
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Сорок четыре дюйма

Сорок четыре дюйма (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, 44 Inch Chest
Драма, Криминал90 мин18+

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О фильме

Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не только морально.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb