Сорок четыре дюйма (фильм, 2009) смотреть онлайн

Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не только морально.

