Соломенные псы (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, Straw Dogs
Триллер, Драма105 мин18+
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О фильме
Дэвид и Эми — молодая благополучная пара, которая переезжает в маленький провинциальный городок, где безмятежная идиллия скоро оборачивается настоящим адом. На поверхность выходят страшные секреты прошлого, и смертоносные страсти вырываются из-под контроля.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Род
Лури
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актриса
Кейт
Босворт
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- РКАктёр
Риз
Койро
- БЛАктёр
Билли
Лаш
- ЛААктёр
Лас
Алонсо
- УХАктриса
Уилла
Холланд
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Сценарист
Род
Лури
- ДЗСценарист
Дэвид
Зелаг Гудман
- СПСценарист
Сэм
Пекинпа
- ГУСценарист
Гордон
Уильямс
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- БМПродюсер
Бо
Маркс
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ВБАктёр дубляжа
Вадим
Бурлаков
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- АААктёр дубляжа
Андрей
Аверков
- ДПХудожник
Джон
П. Голдсмит
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ЛГКомпозитор
Ларри
Груп