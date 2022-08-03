Соломенные псы
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Соломенные псы

Соломенные псы (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Straw Dogs
Триллер, Драма105 мин18+

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О фильме

Дэвид и Эми — молодая благополучная пара, которая переезжает в маленький провинциальный городок, где безмятежная идиллия скоро оборачивается настоящим адом. На поверхность выходят страшные секреты прошлого, и смертоносные страсти вырываются из-под контроля.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соломенные псы»