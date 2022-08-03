Дэвид и Эми — молодая благополучная пара, которая переезжает в маленький провинциальный городок, где безмятежная идиллия скоро оборачивается настоящим адом. На поверхность выходят страшные секреты прошлого, и смертоносные страсти вырываются из-под контроля.

