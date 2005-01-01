Солнце (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.52005, Solntse
Драмы110 мин16+
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Сюжет
Действие картины происходит в оккупированной Японии с конца августа 1945 по 1 января 1946 гг. – в период между двумя решениями царственной особы: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса.
Хирохито мог покончить с собой, как это сделали после капитуляции более 500 японских офицеров, но император, приняв личное бесчестье, - избавляет от позора нацию. Как удалось императору Хирохито и генералу Макартуру найти формулу решения сложнейшей проблемы – сберечь огромное число людей?.. Это пример того, как правители могут поставить свою жизнь на карту ради интересов своих граждан.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- ИОАктёр
Иссэй
Огата
- РДАктёр
Роберт
Доусон
- КМАктриса
Каори
Момои
- ССАктёр
Сиро
Сано
- СЦАктёр
Синмэй
Цудзи
- ТТАктёр
Тадзиро
Тамура
- ГПАктёр
Георгий
Пицхелаури
- ХМАктёр
Хироя
Морита
- ТНАктёр
Тосиаки
Нисидзава
- НМАктёр
Наомаса
Мусака
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ДНСценарист
Джереми
Ноубл
- АдПродюсер
Антуан
де Клермон-Тоннер
- ММПродюсер
Марко
Мюллер
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ССХудожник
Сергей
Смилга
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- АСОператор
Александр
Сокуров
- Композитор
Андрей
Сигле