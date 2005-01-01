Солнце (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Действие картины происходит в оккупированной Японии с конца августа 1945 по 1 января 1946 гг. – в период между двумя решениями царственной особы: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса.



Хирохито мог покончить с собой, как это сделали после капитуляции более 500 японских офицеров, но император, приняв личное бесчестье, - избавляет от позора нацию. Как удалось императору Хирохито и генералу Макартуру найти формулу решения сложнейшей проблемы – сберечь огромное число людей?.. Это пример того, как правители могут поставить свою жизнь на карту ради интересов своих граждан.



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