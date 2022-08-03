Солнце тоже звезда
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Солнце тоже звезда

Солнце тоже звезда (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, The Sun Is Also a Star
Драма, Музыка95 мин18+

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О фильме

Нью-Йорк, лето. Изучающая физику, амбициозная студентка Наташа встречает романтичного абитуриента Даниэля, который мечтает стать медиком. Случайное знакомство перерастает в искреннее чувство, которого девушка изо всех сил старается избежать – Наташе и всей ее ямайской семье грозит депортация. Есть ли у влюбленных будущее?

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Солнце тоже звезда»