Солнце тоже звезда (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, The Sun Is Also a Star
Драма, Музыка95 мин18+
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О фильме
Нью-Йорк, лето. Изучающая физику, амбициозная студентка Наташа встречает романтичного абитуриента Даниэля, который мечтает стать медиком. Случайное знакомство перерастает в искреннее чувство, которого девушка изо всех сил старается избежать – Наташе и всей ее ямайской семье грозит депортация. Есть ли у влюбленных будущее?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Ри
Руссо-Янг
- Актриса
Яра
Шахиди
- Актриса
Аней
Ли
- Актёр
Чарльз
Мелтон
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Гбенга
Акиннагбе
- МААктриса
Мириам
А. Химэн
- ДУАктёр
Джордан
Уильямс
- ДЧАктёр
Джейк
Чои
- КСАктёр
Кеонг
Сим
- КШАктриса
Кэти
Шим
- Сценарист
Трэйси
Оливер
- УФПродюсер
Уоррен
Фишер
- Продюсер
Элиза
Копловитц Даттон
- ЛМПродюсер
Лесли
Морганштейн
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДЭХудожница
Дейрдра
Элизабет Гован
- СОХудожница
Сьюзэн
Огу
- ОДОператор
Отем
Дюральд