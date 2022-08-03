Солнце тоже звезда (фильм, 2019) смотреть онлайн

Нью-Йорк, лето. Изучающая физику, амбициозная студентка Наташа встречает романтичного абитуриента Даниэля, который мечтает стать медиком. Случайное знакомство перерастает в искреннее чувство, которого девушка изо всех сил старается избежать – Наташе и всей ее ямайской семье грозит депортация. Есть ли у влюбленных будущее?

