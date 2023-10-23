Солдат и слон
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Солдат и слон
1977, Солдат и слон
Приключения, Военный76 мин18+

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Солдат и слон (фильм, 1977) смотреть онлайн

О фильме

Մեծ հայրենական պատերազմի ընթացքում Գերմանիայի առանձնատներից մեկում զինվորները հայտնաբերում են ... մի փղի։ Շարքային Արմենակը հրաման է ստանում դուրս բերել կենդանուն կրակի տակից ու հասցնել Երևանի կենդանաբանական այգի

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Исторический, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb