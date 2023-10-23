Солдат и слон (фильм, 1977) смотреть онлайн
О фильме
Մեծ հայրենական պատերազմի ընթացքում Գերմանիայի առանձնատներից մեկում զինվորները հայտնաբերում են ... մի փղի։ Շարքային Արմենակը հրաման է ստանում դուրս բերել կենդանուն կրակի տակից ու հասցնել Երևանի կենդանաբանական այգի
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Комедия, Исторический, Приключения, Драма
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Кесаянц
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ВРАктёр
Владислав
Рындин
- ВПАктёр
Владимир
Пицек
- ОВАктёр
Ованес
Ванян
- ВДАктриса
Валентина
Давтян
- СКАктёр
Стяпонас
Космаускас
- ВГАктёр
Вадим
Грачев
- АБАктёр
Алексей
Бахарь
- АДАктёр
Алексей
Дмитриев
- АМАктёр
А.
Морковскис
- ЭАСценарист
Эдуард
Акопов
- ДКСценарист
Дмитрий
Кесаянц
- ГСПродюсер
Галина
Седова
- МАХудожник
Михаил
Антонян